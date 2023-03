Tunisie : Des températures en hausse, le vent soufflera moins fort

Les conditions météorologiques sont marquées, ce mardi 07 Mars, par une légère hausse des températures, les maximales sont comprises entre 15 et 20° au Nord et sur les hauteurs. Elles seront entre 20 et 25° dans le reste des régions.

Le vent soufflera beaucoup moins fort. Son activité ira decrescendo, pour atteindre une vitesse de 40 km/ heure près des côtes, sur les hauteurs et au Sud.

La mer est agitée au Nord, et houleuse sur les côtes Est.

Des pluies éparses sont attendues, aujourd’hui, à l’extrême Nord. Le calme prévaudra dans le reste des régions.

Une pluviométrie variable, et plutôt, modeste a été enregistrée les dernières 24 heures dans les différents gouvernorats, notamment à Jendouba, Sousse, Monastir, Nabeul, Tunis, Bizerte et à Zaghouan.

Les quantités les plus importantes ont été enregistrées dans la délégations de Joumine à Bizerte, avec 10 millimètres.

