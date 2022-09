Tunisie : Des températures stationnaires, possibilité d’orage au Centre et au Sud

Les conditions météorologiques seront marquées, ce mardi 13 septembre, par des températures relativement stationnaires.

Les maximales seront comprises entre 30 et 35° dans les régions côtières et les hauteurs, et entre 36 et 41° dans le reste des régions.

Le premier bulletin météo de la journée prévoit l’éventualité de formations orageuses dans nombre de délégations Ouest du Centre et du Sud. Le ciel sera partiellement nuageux dans le reste des régions.

Le vent est faible à modéré, avec une vitesse atteignant les 40 km/ heure près des côtes.

La mer est agitée au Nord, et peu agitée à houleuse sur les côtes-Est.

Gnetnews