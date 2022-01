Tunisie : « Des Tunisiens de l’intérieur et de l’extérieur participent à la consultation nationale »

Le Directeur Général des Technologies de la Communication, au ministère portant le même nom, Chawki Chihi, a déclaré ce vendredi, 21 janvier 2022, que « la consultation nationale suit jusque-là, un bon cheminement sans aucun problème technique ».

Dans un entretien avec Shems, il a indiqué que « la consultation connait la participation de tous les Tunisiens, de l’intérieur et de l’extérieur de la Tunisie ».

Sur la possibilité d’accéder à la consultation nationale plus d’une fois, Chihi a affirmé que cela visait « à donner plus qu’une occasion au Tunisien, afin qu’il puisse exprimer de nouvelles opinions, dans le cas où il aura changé d’avis sur l’un des sujets ».

Il a ajouté que « la période de la consultation se poursuivait encore au mois de Mars prochain, et le ministère est en train de réfléchir à la mise en place d’autres mécanismes de participation », signalant qu’un grand nombre de Tunisiens ont des outils d’accès à Internet.

La consultation nationale consacrée à recueillir les propositions des Tunisiens au sujet des réformes posées par le président Saïed, a été lancée le 15 janvier courant et se poursuit jusqu’au 20 Mars. Les Tunisiens ont la possibilité d’exprimer leur avis sur le fait politique, électoral, économique, financier, social et de développement…

Les questions portent, également, sur la transition digitale, la santé, la qualité de la vie, l’enseignement, et la culture.

Plus de 52 mille participants ont pris part, jusqu’à hier, à la consultation nationale, comme l’ont souligné le ministre de la jeunesse et des sports, Kamel Deguiche, et le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Néji, lors d’une conférence de presse.

Les chiffres réalisés jusque-là sont encourageants, alors que la consultation en est encore à ses premiers jours, a considéré Déguiche.

Gnetnews