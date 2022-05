Tunisie : Destitution de Abdelajid Zar : précisions de l’UTAP

L’Union tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) annonce ce mercredi 18 Mai, que « la réunion tenue le mercredi 18 Mai 2022 par des membres de son Conseil central, est considérée comme étant nulle et non avenue, du fait des irrégularités et des infractions l’ayant marqué, enfreignant le règlement intérieur de l’UTAP ».

L’organisation agricole indique, dans un communiqué, qu’ »en référence à son article 14, son statut de base prévoit que son conseil central se réunit à l’appel de son président, et suite à une demande écrite signée par la moitié des membres du conseil central, et aussi sur la base de l’article 17, en vertu duquel, c’est le président de l’UTAP qui convoque la tenue du Conseil central ».

La même source ajoute que « le quorum n’a pas été atteint lors de ladite réunion, comme le prévoit l’article 80 du règlement intérieur ».

Parmi les autre irrégularités, celles selon lesquelles, « cette réunion a enfreint le statut de base de l’UTAP, dans la mesure où l’ordre du jour du conseil central est fixé par le bureau exécutif élargi, étant le seul habilité à fixer les travaux du conseil central, selon l’article 27. »

Compte tenu de cela, « la réunion est considérée comme étant nulle et non avenue sur le fond, outre le fait que nombre de présents n’ont pas de qualité, ni de lien avec le Conseil central. Et partant ce qui a émané de la réunion n’a pas de lien et ne concerne en rien l’organisation ».

Une réunion s’est tenue avec la participation des membres du Conseil central de l’organisation syndicale, a décidé de démettre de ses fonctions, le président de l’organisation, Abdelmajid Zar, et de le remplacer par Noureddine Ben Ayed, pour en assurer la gestion.

Gnetnews