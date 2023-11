Tunisie : Détachement, mise en disponibilité, simplification des procédures administratives…une batterie de mesures pour accélérer la réalisation des projets publics

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé ce vendredi 10 novembre, à la Kasbah, la première réunion de la haute commission d’accélération de projets publics, créée en vertu du décret-loi n’o 68 – 2022, du 19 octobre 2022, en vue de trouver des solutions propices à même d’accélérer la réalisation des projets, et de contribuer à la croissance économique et sociale, sur le double plan régional et national.

La séance de travail a planché sur l’approche qui va être adoptée, en vue d’accélérer la cadence de réalisation des projets. Comme elle a examiné les difficultés, et présenté les suggestions pratiques à même de surmonter les problèmes entravant la réalisation d’un grand nombre de projets nécessitant des financements colossaux, dans les secteurs de la santé, transport, infrastructure, investissement, agriculture, environnement, jeunesse et sport.

Il a été décidé au terme de cette réunion de :

*Appuyer les administrations concernées par les ressources humaines requises, à travers le détachement, ou la mise en disponibilité dans les plus brefs délais ;

*Faciliter les mesures administratives et juridiques aux niveaux national et régional ;

*Simplifier les mesures de prise de décision à travers la procuration à l’échelle régionale et locale ;

*Mettre en place des indicateurs et des critères favorisant la rigueur en matière de classement des projets prioritaires;

*œuvrer à faire respecter la loi pour prévenir tout ce qui est de nature à empêcher les avancées requises en matière de réalisation des projets ;

*Appeler l’ensemble des intervenants à assumer leur responsabilité à travers l’adhésion à l’effort national d’accélération du règlement des problèmes empêchant la réalisation des projets.

*Renforcer la coordination entre les ministères dans les projets à vocation stratégique .

Gnetnews