Tunisie : Plus de 1750 touristes sont arrivÃ©s hier Ã  la Goulette Ã  bord de bateaux de croisiÃ¨re

Tunisie : Plus de 1750 touristes sont arrivés hier à la Goulette à bord de bateaux de croisière

Les autorités tunisiennes affirment être totalement disposées à présenter toutes les facilitations possibles pour développer le tourisme de croisière, du fait de ses répercussions positives sur l’économie, la destination tunisienne et la diversification des prestations au niveau des ports.

Cet engagement a été réaffirmé lors de la visite hier, jeudi 05 Mai, d’une délégation ministérielle au port de la Goulette, comptant le ministre du Tourisme, Moez Belhassine, le ministre du Transport, Rabiï Majidi, et le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, pour accueillir les touristes venus à bord de bateaux de croisière, et s’enquérir de la marche des activités du port, et la promptitude de l’accueil des touristes attendus la prochaine période.

Un 3ème bateau empêché d’accoster à cause de la météo

Le bateau de croisière « MSC OPERA » a accosté hier au port de la Goulette, avec à son bord 1626 passagers entre touristes et membres de l’équipage, il était en provenance de l’Espagne (Barcelone), à destination de Palerme (Italie).

Le bateau touristique « ISLAND SKY » a également accosté au même port hier, avec à son bord 137 passagers en provenance de Trapani (Italie). Ce bateau avait accosté au port de Sousse le 03 Mai.

Alors que le 3ème bateau, Nieuw Statendam, n’a pas pu accoster, à cause des mauvaises conditions météorologiques ; il avait à son bord 2421 passagers entre touristes et membres d’équipage.

La délégation ministérielle a préconisé la généralisation de cette activité à tous les ports, en bénéficiant de l’infrastructure portuaire, notamment au port de Zarzis, tout en nouant le contact avec les plus importants TO du tourisme de croisière, en vue de faire connaitre les attributs et atouts de la Tunisie dans ce domaine.

Les efforts de l’Office de la marine marchande et des ports pour assurer le retour de l’activité des bateaux de croisière dans les meilleures conditions ont été présentés. Ils portent, particulièrement, sur l’aménagement de l’infrastructure portuaire, l’actualisation des plans de sécurité, outre la coordination avec le ministre de la Santé pour mettre en place un protocole sanitaire relatif au débarquement des touristes, leur participation à des excursions intérieures, et la visite des circuits touristiques.

