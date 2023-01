Tunisie : Deux ministres planchent sur la problématique, encore insoluble, du transport du phosphate par voie ferrée

Le transport ferroviaire du phosphate et dérivés a été au centre d’une séance de travail, tenue hier mardi 10 janvier 2023, au siège du ministère de l’Industrie, sous la coprésidence de Neïla Nouira Gongi, et Rabiï Majidi, respectivement ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie et ministre du Transport.

Les deux ministres ont affirmé la nécessité de présenter des suggestions concrètes, à soumettre à une prochaine réunion ministérielle, en vue de développer le transport du phosphate à travers les rails, et surmonter tous les obstacles, dans le cadre d’un plan de travail conjoint entre les différentes parties prenantes.

Ont été notamment présents à cette rencontre les PDG de la SNCFT, de la compagnie des Phosphates de Gafsa et du Groupe chimique tunisien, ainsi que les cadres des deux ministères.

Gnetnews