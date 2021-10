Tunisie : Deux ministres planchent sur la promotion du tourisme culturel à travers la digitalisation

Les ministères des Affaires culturelles et du Tourisme ont planché hier, mercredi, sur l’élaboration de programmes pilote dans le domaine du tourisme culturel, contribuant à une meilleure exploitation du legs culturel historique et sa valorisation, sur le double plan national et international.

But ultime : Contribuer à relancer le développement, et créer des postes d’emploi notamment dans les régions intérieures, tout en incitant les jeunes à créer des projets innovants visant à valoriser ces réserves patrimoniales.

Lors d’une séance de travail conjointe avec son homologue du Tourisme, la ministre des affaires culturelles, Hayet Ketat Guermezi, a appelé à bénéficier de l’inscription d’un important nombre d’éléments du patrimoine matériel et immatériel au patrimoine mondial de l’UNESCO, pour travailler sur des programmes de valorisation et de promotion du produit culturel touristique, à travers les TIC et la digitalisation.

Elle a prôné des projets conjoints à même d’être concrétisés sur le court terme, qui servent le tourisme culturel, tout en étant pionniers en termes de conception et de concrétisation.

Grands événements touristiques et culturels

Le ministre du Tourisme, Moez Belhassen, a préconisé, quant à lui, un plan d’action efficace pour œuvrer conjointement, à initier projets et programmes dans le domaine d’organisation et de promotion des grands événements touristiques et culturels, tout en utilisant les technologies modernes, et la communication digitale pour faire connaitre le patrimoine civilisationnel de notre pays, et l’exploiter à bon escient, dans le tourisme.

Il a suggéré la mise en place d’un comité de pilotage conjoint, qui aura pour mission de proposer des projets dans le domaine de la promotion du tourisme culturel, qui soient réalisables dans des délais courts, moyennant des coûts rationalisés.

Les deux ministres ont écouté des propositions à même de développer le tourisme culturel en Tunisie sur les plans logistique, matériel et technique, afin qu’il soit à haute valeur ajoutée. Il s’agit d’œuvrer à aménager et à promouvoir les sites archéologiques, en offrant des services touristiques modernes, et à se servir de l’artisanat, pour polariser le plus grand nombre possible de touristes de Tunisie et de l’étranger, tout en développant les instruments de marketing et de promotion à travers les technologies numériques.

Il a été ainsi décidé de :

*Actualiser la composition de la commission mixte entre les deux ministères, et en convoquer la réunion dans les délais les plus proches,

*Conclure une convention entre l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), et le centre international de Tunis, pour l’économie culturelle numérique, afin d’en faire un cadre approprié pour la production de contenus de promotion innovants,

*Concevoir un projet de coopération pilote entre les deux ministères, et généraliser cette expérience à des projets analogues,

*Unifier les efforts en matière de création et d’exploitation des points de promotion touristique et culturelle,

*Coopérer avec les organismes compétents pour renforcer la sécurisation et la veille au niveau des sites archéologiques et les musées,

*Réduire les délais des autorisations de tournage, notamment sur les sites archéologiques et historiques.

Gnetnews