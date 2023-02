Tunisie : Deux ministres planchent sur les préparatifs de la saison estivale, et le dispatching des vols entre l’aéroport Tunis-Carthage et ceux intérieurs

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, et son collègue du Transport ont appelé, ce vendredi 17 février, à dispatcher les vols sur les différents aéroports tunisiens, chose qui permettra une meilleure exploitation de l’aéroport Tunis-Carthage, et conférera plus de flexibilité et de fluidité aux opérations commerciales et techniques.

L’activité de l’aéroport de Tunis-Carthage dont la capacité d’accueil a dépassé les 5 millions passagers en 2022, est focalisée sur le trafic des vols réguliers.

Les deux ministres ont affirmé, lors d’une séance de travail consacrée aux préparatifs de la saison estivale, « la place des secteurs du transport et du tourisme, en matière d’appui de l’économie nationale , leur lien indéfectible, et la complémentarité de leur rôle en matière de consolidation de la destination tunisienne, à travers la préservation des marchés touristiques traditionnels et la polarisation de nouveaux marchés prometteurs ».

Le ministre du Transport a révélé « l’importante place du secteur touristique, dans les programmes mis en place en matière de transport aérien », affirmant les dispositions du ministère « à redynamiser les aéroports tunisiens, conformément à leurs spécificités ». Il a ainsi évoqué « les aménagements entrepris à l’aéroport de Tunis-Carthage et celui de Djerba-Zarzis, à travers la maintenance logistique, l’organisation d’accès aux aéroports, et la bonne exploitation des services y attenants ».

Il a, par ailleurs, évoqué « le rôle des nouvelles acquisitions pour renforcer la flotte de Tunisair, et améliorer les indicateurs du transport aérien, et l’impact positif de tout ça sur la relance du tourisme, et l’amélioration des conditions de transport des passagers, en général, et de celui des Tunisiens de l’étranger, en particulier ».

Le ministre du Tourisme a considéré que « le secteur du transport est parmi les principaux piliers du tourisme tunisien, et contribue à l’attraction touristique ».

Moez Belhassine a appelé à la conjugaison des efforts, » en vue de redynamiser les aéroports intérieurs, soit pour ce qui est des vols intérieurs, ou de la polarisation des touristes étrangers, via les vols internationaux ».

