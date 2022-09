Tunisie : Deux ministres planchent sur les problÃ¨mes liÃ©s au logement social, biens des Ã©trangers, constructions menaÃ§ant ruineâ€¦

Tunisie : Deux ministres planchent sur les problèmes liés au logement social, biens des étrangers, constructions menaçant ruine…

Le ministère des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, et celui de l’Equipement et de l’Habitat ont convenu de procéder à « une étude approfondie de tous les problèmes liés au dossier du logement social, et de proposer les solutions juridiques et procédurales susceptibles de les surmonter ».

Ils se sont, également, mis d’accord sur la mise en place d’un plan d’action conjoint, en collaboration avec les pouvoirs locaux et régionaux, en vue d’examiner le dossier des biens des étrangers et des constructions menaçant ruine.

Lors d’une séance de travail conjointe, coprésidée par Mohamed Rekik, et Sarra Zaâfrani Zenzeri, respectivement ministre des Domaines de l’Etat et ministre de l’Equipement, il a été question du dossier du logement social, et des procédures de cession des biens fonciers aux promoteurs immobiliers publics et aux conseils régionaux.

Les deux parties ont planché sur le dossier des logements menaçant ruine, parmi les biens des étrangers relevant de la société nationale immobilière de Tunisie (SNIT).

La réunion a, également, examiné les procédures relatives à l’octroi des autorisations d’exploitation des carrières, et les répercussions de l’annulation des contrats inhérents à l’exploitation des carrières de type industriel relevant du domaine privé de l’Etat.

Gnetnews