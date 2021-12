Tunisie/ Di Maio à Saïed : L’Italie est prête à augmenter le quota des migrants tunisiens

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé la forte détermination de la Tunisie d’avoir des relations plus fortes avec l’Italie à l’avenir, conformément à une approche et à de nouveaux mécanismes de travail, selon l’ancienneté des liens civilisationnels et culturels.

Recevant ce mardi 28 décembre, le ministre des Affaires étrangères italien, Luigi Di Maio, en visite de travail aujourd’hui en Tunisie, le chef de l’Etat a prôné « des relations susceptibles de consacrer les liens d’amitié historiques, et de renforcer les opportunités prometteuses de coopération, de partenariat et d’investissement existantes entre les deux pays, dans le cadre du respect mutuel et de l’intérêt conjoint ».

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, affirmé que les politiques traditionnelles de migration irrégulière ont montré leurs limites, appelant à concevoir de nouvelles conceptions à même d’encourager la migration régulière, conformément à des mécanismes garantissant les droits des migrants, outre le règlement des causes profondes de l’immigration clandestine et la lutte contre le fléau de traite des personnes sur les deux rives de la Méditerranée, indique un communiqué de la présidence.

Saïed a affirmé « la nécessité d’accélérer le règlement du dossier des déchets italiens en Tunisie, dans les meilleurs délais », appelant à réfléchir à l’avenir, à la mise en place de programmes de coopération entre les deux pays visant la conversion des déchets en source d’énergie.

Le président s’est arrêté, également, aux raisons ayant mené à la situation économique et sociale actuelle en Tunisie, signalant que « le pays compte, en premier lieu, sur ses capacités nationales pour surmonter la conjoncture actuelle, mais « aspire également à l’appui de ses partenaires traditionnels, parmi les organismes donateurs et les pays amis, dont l’Italie ».

Il a, aussi, présenté les principales échéances futures dans le pays en 2022, affirmant « avoir pris les mesures exceptionnelles et les décisions qui s’en sont suivies dans le cadre de sa détermination à jouer son rôle entier, en matière de protection de l’Etat tunisien ».

Luigi Di Maio a affirmé, pour sa part, que sa visite en Tunisie vise « à exprimer, de nouveau, l’attachement du gouvernement italien aux relations d’amitié et de coopération avec la Tunisie, et à affirmer la compréhension et le soutien de l’Italie au processus de réformes mis en place en Tunisie ».

Dans une vidéo mise en ligne, Di Maio a affirmé que l’Italie considérait la Tunisie, comme un partenaire stratégique, et souhaite renforcer le partenariat et la coopération entre les deux pays.

Il a ajouté que son pays avait agi auprès des partenaires et du FMI pour dire la nécessité d’appuyer la Tunisie, afin qu’elle puisse surmonter cette conjoncture économique qui s’aggrave à cause de la situation sanitaire.

« Les autorités italiennes sont compréhensives envers la position de la Tunisie, au sujet du règlement du dossier des déchets », a-t-il indiqué, promettant « d’agir afin de faire assumer les responsabilités et de faire appliquer les jugements émis par les tribunaux italiens, dans cette affaire et afin qu’elle ne se reproduise plus à l’avenir ».

Di Maio a-t-i,l aussi, salué « le niveau des relations bilatérales en matière de lutte contre la migration irrégulière », faisant état « d’une concordance de points de vue entre l’Italie et la Tunisie sur la nécessité de régler les causes profondes de la migration et de lutter contre les réseaux de traite des personnes ». Il a dit « les dispositions de son pays à augmenter le quota des migrants tunisiens dans le cadre de la migration régulière ».

Il a encore indiqué que l’Italie est soulagé de ce que fait la Tunisie dans ce domaine, et souhaite plus de coopération en la matière à l’échelle européenne.

Gnetnews