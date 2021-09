Tunisie : D’importantes saisies de tissus et de bijoux à l’Ariana et Sfax (douane)

Les services de la garde douanière de l’Ariana ont procédé hier, mardi 07 septembre, à la saisie d’importantes quantités de tissu, en provenance de la contrebande, comportant 5400 rouleaux de différents types, de 300 mille mètres de long, dont l’origine est inconnue.

Une descente a eu lieu dans un entrepôt de la banlieue de Tunis, en coordination avec le parquet, où le tissu a été retrouvé, le propriétaire n’a présenté aucun document en prouvant la légalité.

Un PV de saisie a été rédigé, à cet effet, de 2.126 millions de dinars.

Cette opération a été menée pour assécher les sources de contrebande et limiter le commerce parallèle, indique la douane tunisienne dans un communiqué.

La brigade de la garde douanière de Sfax a, par ailleurs, saisi le même jour plus de 3 kg de bijoux.

L’or en question est d’une valeur de 400 mille dinars, et a été confisqué à l’issue de deux patrouilles. La première prise a eu lieu dans un local à Sfax, et la deuxième à bord d’un véhicule portant une immatriculation tunisienne, selon un second communiqué de la douane.

Un PV de saisie a été rédigé et les investigations se poursuivent.

Gnetnews