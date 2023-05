Tunisie : Djerba connait une embellie touristique, lun taux d’occupation des hÃ´tels de 70 %

Tunisie : Djerba connait une embellie touristique, lun taux d’occupation des hôtels de 70 %

L’Île de Djerba connait, en cette période, une embellie touristique, avec un taux d’occupation des hôtels avoisinant les 70 %.

Ce regain d’activité coïncide avec le pèlerinage juif d’el-Ghriba et « augure d’une saison prometteuse ».

Lors d’une visite de travail, le samedi 06 Mai 2023, à l’Île de Djerba, en vue de prendre connaissance de la promptitude des établissements touristiques, à la haute saison, le ministre du Tourisme a inspecté les prestations rendues, l’hygiène et la propreté dans plusieurs hôtels.

Le ministre a présidé une séance de travail avec les professionnels du secteur touristique de la région, et les représentants des communes touristiques, consacrée à l’examen des grandes lignes et des propositions au sujet de la teneur du « pacte de Djerba pour un tourisme responsable et durable », visant à instaurer une base en vue d’unifier les efforts des différents acteurs dans le secteur, de déterminer les rôles de l’ensemble des intervenants, et les devoirs de chaque partie en matière d’amélioration de l’offre touristique, et de commercialisation de la destination…le but est d’en faire un document de référence instituant une feuille de route claire à même d’atteindre des objectifs stratégiques en termes de développement du tourisme tunisien.

La situation environnementale, laquelle est un obstacle entravant l’activité touristique a été évoquée. Le ministre du Tourisme a affirmé la nécessité de l’application immédiate de la décision de l’interdiction du plastique à usage unique à l’Île de Djerba.

Il a appelé à organiser des campagnes de propreté avec la participation des différentes parties-prenantes.

Mohamed Moez Belhassine a inspecté le circuit touristique à l’ancienne ville, Djerba Houmet Souk, et a échangé avec des artisans, autour du développement de leurs activités et leur préparation à la haute saison. Il les a appelés, au passage, à éviter certains comportements négatifs, lesquels ne présentent pas une image réelle sur la Tunisie et sur l’hospitalité de son peuple.

