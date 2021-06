Tunisie : Dr Rafik Boujdaria appelle le gouvernement Ã  proclamer lâ€™Ã©tat dâ€™urgence sanitaire

Tunisie : Dr Rafik Boujdaria appelle le gouvernement à proclamer l’état d’urgence sanitaire

Le chef du service des urgences de l’hôpital Abderrahmane Mami à l’Ariana, Dr Rafik Boujdaria, tire la sonnette d’alarme, et appelle ce mercredi 23 juin le gouvernement à proclamer l’état d’urgence sanitaire.

Dans un post sur sa page Facebook, le médecin affirme que la Tunisie et entrée dans la zone de danger, qui va en s’aggravant.

« Il y a aujourd’hui des régions sinistrées : Kairouan, Siliana et Béjà », déplore-t-il.

Le virus est fortement contagieux et se propage rapidement, et le nombre des malades et des décès est en train d’augmenter, souligne Dr Boujdaria.

La situation est, aujourd’hui, extrêmement critique, martèle le médecin.

« Nous avons une seule solution, le port du masque », recommande-t-il, appelant les citoyens à rester chez eux, s’ils n’ont pas de motif pour sortir, en attendant la vaccination.