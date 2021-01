Tunisie : Durcissement des dispositions de voyage Ã  compter du 1er fÃ©vrier 2021

Tunisie : Durcissement des dispositions de voyage à compter du 1er février 2021

Face à l’évolution de la situation épidémiologique dans le monde, liée à a pandémie du Covid-19, l’apparition de nouveaux variants dans certains pays, et dans le but d’endiguer la propagation du virus, le ministère de la santé annonce une série de dispositions qui entreront en vigueur à compter du 1er février 2021 :

*Poursuite de la suspension des vols aériens, et des traversées maritimes avec les pays ayant connu l’apparition de la nouvelle souche du coronavirus : Royaume-Uni, Brésil et Afrique du Sud. Cette liste sera actualisée, périodiquement, après coordination avec les ministères des Affaires étrangères et du Transport.

S’agissant des revenants des autres pays, y compris ceux qui regagnent la Tunisie après une courte période, (moins de 5 jours), ils devront :

-Présenter, obligatoirement, une analyse PCR négative 72 heures avant l’embarquement ;

-S’engager à l’isolement obligatoire pendant sept jours dans un centre dédié à leurs propres frais, et présenter au moment de l’enregistrement la réservation et le voucher de paiement ;

-Effectuer un test PCR au 7ème jour, à leurs propres frais, dans le cas où il est négatif, ils pourraient quitter l’isolement, en respectant les mesures de prévention.

Des autorisations exceptionnelles seront accordées par la commission du confinement au sein du ministère de la Santé. Une telle autorisation se limite aux cas exceptionnelles pour des raisons professionnelles, sanitaires ou familiales.

Gnetnews