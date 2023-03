Tunisie : Durcissement du contrôle économique pendant le Ramadan, des mesures sévères contre les contrevenants

La direction générale de la concurrence et des enquêtes économiques au ministère du Commerce, a établi un programme de contrôle, à l’occasion du mois du Ramadan 2023, en vue de contrer les dépassements au niveau des circuits de distribution, les éventuelles pratiques spéculatives, et le non-respect des prix.

Un programme spécial Ramadan reposant sur des mesures dissuasives et les sanctions administratives les plus sévères (saisie, fermeture et interdiction d’approvisionnement), s’ajoute, ainsi, au programme de contrôle mené par anticipation depuis le 01er février 2023.

Quelque 600 agents seront mobilisés pour mener ces opérations de contrôle durant le mois du jeûne, contre 330 points de vente sur l’ensemble du territoire de la république, rapporte la TAP.

Le programme prévoit l’intensification du contrôle quotidien, au niveau des circuits de distribution, pour contrer les différentes pratiques spéculatives, et celles enfreignant les règles de transparence et d’intégrité des transactions et des prix, en focalisant sur les produits dont la consommation est courante et propre au Ramadan, et l’aid el-fitr.

Pendant la première quinzaine du Ramadan, les opérations de contrôle seront focalisées sur les produits agricoles frais, les produits subventionnés, les denrées d’alimentation générale, les boulangeries et les pâtisseries traditionnelles.

Durant la seconde moitié du mois saint, les efforts seront concentrés sur les espaces de loisirs, les cafés, les magasins de prêt-à-porter, chaussures, et jouets, et autres besoins de l’Aïd, dans la perspective de contrer certaines pratiques, comme la vente conditionnée (dans les espaces de loisirs et les cafés), et le non-respect des prix.

