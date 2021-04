Tunisie/ Education : proposition de suspendre les cours pendant 10 jours, 9387 contaminations et 41 décès en milieu scolaire

Le syndicat général de l’enseignement secondaire propose la suspension des cours pendant une période de dix jours, à tous les niveaux d’enseignement, excepté la 9ème année et le baccalauréat, pour préserver la famille éducative contre la propagation du Coronavirus.

Lors d’une réunion tenue hier, au siège du ministère de l’Education, en présence du ministre, des cadres et des syndicats de l’éducation, le SGES a, par ailleurs, appelé à avancer les dates des devoirs de synthèse, et des examens nationaux, si cela est possible, et ce pour préserver la famille éducative et les élèves, du risque de contagion, tout en assurant les moyens de prévention pendant la période des examens continus et nationaux.

La partie ministérielle considère que la solution réside dans l’application du protocole sanitaire, ce à quoi la partie syndicale oppose une fin de non-recevoir ; étant donné l’absence totale du protocole sanitaire dans la plupart des établissements éducatifs, et du fait du non-respect par le ministère de ses engagements, à fournir, d’une manière continue, les moyens de prévention.

Après un long débat, il a été décidé de ne pas toucher aux rendez-vous des examens nationaux, pour des raisons logistiques, souligne le syndicat.

Quant à l’éventualité de suspension des cours et du changement des dates des examens, elle sera tranchée lors d’une réunion prévue lundi prochain, après une évaluation de l’état d’avancement des programmes à tous les niveaux, et dans toutes les matières et les régions.

Ce faisant, le ministère de l’Education fait le point ce mercredi 14 avril sur la situation épidémiologique liée au Coronavirus, dans les établissements éducatifs.

Quelque 9387 contaminations ont été recensées du 15 septembre au 12 avril, dont 3949 parmi les élèves, 4331 parmi les enseignants, 831 chez les cadres pédagogiques, et 246 chez les ouvriers. Par ailleurs, 41 décès des suites du Coronavirus sont à déplorer en milieu scolaire.

