Tunisie/ Egypte : KaÃ¯s SaÃ¯ed sâ€™entretient avec Ahmed Abou Gueith, sur lâ€™action arabe commune

Tunisie/ Egypte : Kaïs Saïed s’entretient avec Ahmed Abou Gueith, sur l’action arabe commune

Le président Kaïs Saïed a reçu ce lundi 05 avril 2021 à Carthage, le Secrétaire Général de la Ligue arabe, Ahmed Abou Gueith, en visite officielle les 04 et 05 avril en Tunisie.

Les discussions ont porté sur l’activité du secrétariat général de la Ligue arabe, et les évolutions sur la scène arabe.

Le président de la république a plaidé pour « une nouvelle approche de l’action arabe commune », appelant à revoir les textes, à développer les structures et les organisations spécialisées, et à conférer plus d’efficience à l’action de la ligue arabe afin qu’elle réalise les objectifs pour lesquels elle a été créée, et relève les défis », indique en substance la présidence dans un communiqué.

Abou Gueith a déclaré que les discussions avaient porté sur la manière de développer la ligue arabe, faire réussir ses travaux, outre sur le sommet arabe.

Le Secrétaire Général adjoint et président du centre de la ligue arabe de Tunis, Mohamed Salah Ben Issa, était présent à cette rencontre.

