Tunisie : El-Watad pointe « l’inaction du pouvoir et de la justice » envers le dossier d’assassinat de Chokri Belaïd

Le parti des patriotes démocrates unifiés (Watad) appelle « les forces nationales, les instances et organisations, à poursuivre les pressions et le militantisme, en vue de dévoiler la vérité, dans son intégralité, sur l’assassinat de Chokri Belaïd, et condamner toutes les personnes impliquées dans son assassinat ».

Dans son communiqué, paru dimanche 05 février 2023, à l’occasion de la commémoration du 10ème anniversaire du meurtre de Belaïd, le parti exprime « son étonnement quant à la poursuite de l’inaction du pouvoir et de la justice, envers le dossier d’assassinat, et de l’appareil secret, bien que les magistrats aient attesté de la fin des pressions qu’exerçaient le mouvemente Ennahdha, et ses auxiliaires ».

Cette commémoration intervient, et « le capital des preuves qui condamne directement le mouvement Ennahdha, et son appareil secret avance grâce à l’effort et à la persévérance du comité de défense des deux martyrs, Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, bien que le processus de révélation de la vérité et de la condamnation des meurtriers avance avec timidité et lenteur, au même titre que la réticence du pouvoir en place de composer avec ce dossier et de le soumettre à ses agendas et ses équilibres politiques en crise », souligne el-Watad.

Cette commémoration intervient « à l’heure où plane le spectre du despotisme, contre lequel a milité le martyr, à travers une politique visant à museler les voix, à juger les syndicalistes, à restreindre la marge des libertés, à viser les partis politiques et les organisations nationales, et à diaboliser les mouvements militants populaires ».

Gnetnews