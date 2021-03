Tunisie : El-Watad réclame la libération de ses dirigeants, dont l’ex-député Aymen Aloui, arrêtés samedi

Le parti des nationalistes démocrates unifiés (Watad) appelle à un rassemblement ce matin du lundi 22 Mars, devant le tribunal de première instance de Bab Bnet, suite à l’arrestation de trois de ses dirigeants.

Al-Watad avait annoncé auparavant l’arrestation le samedi 21 Mars, du membre du bureau politique du parti, l’ancien député, Aymen Aloui, de Akrem Tlili et Ghaïth Marouani, membres du comité central du parti, devant leur domicile au Bardo.

« Ils étaient conduits par la force au poste de police du Bardo, où ils étaient placés en détention, sans permettre à leurs avocats, d’assister à leur audition », dénonce-t-il.

Le parti condamne, avec « la plus grande fermeté » cette arrestation, pointant « certains milieux sécuritaires qui le prennent pour cible, ainsi que ses militants et dirigeants, pour s’être dressés contre les dépassements sécuritaires, visant les jeunes pendant les dernières protestations ».

El-Watad réclame « la libération immédiate » de ses membres, et perçoit dans cette affaire « des signes du retour du despotisme, et de la répression des voix libres et de l’opposition ».

