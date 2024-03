Tunisie : Election ce jeudi des membres du Conseil national des régions et districts

L’élection des membres du Conseil national des régions et districts, deuxième chambre, se déroule, ce jeudi 28 Mars 2024, dans les locaux des instances régionales des élections, dans l’ensemble des gouvernorats de la république.

Le dépouillement aura lieu à l’issue du scrutin.

L’instance annonce, dans un communiqué, que son conseil tiendra, dans la foulée, une réunion pour entériner les résultats des élections. Une conférence de presse aura lieu pour proclamer les résultats du vote, et annoncer la composition préliminaire du Conseil national des régions et districts, et ce lors d’un point de presse, qui se tiendra ce jour même à 15.30, au siège de l’instance régionale des élections à Tunis 1, à l’avenue Bab Bnet à la Kasbah.

Le Conseil national des régions et districts est composé de 77 membres soit, 03 membres du conseil régional pour chaque gouvernorat de la république, et un seul membre pour chaque district, qui sont au nombre de 5.

Le président de l’instance électorale, Farrouk Bouaskar, a assisté au démarrage du scrutin à Ben Arous.

Le vote a commencé à l’heure convenue, à 10 heures au siège de l’instance régionale de Ben Arous, en présence des candidats du conseil régional de Ben Arous, des représentants des médias, et de la société civile. Le dépouillement a eu lieu directement après la fin du vote.

Le Conseil régional de Ben Arous est composé de 11 membres, dont trois siègeront au sein du Conseil national des régions et districts.

Gnetnews