Tunisie : La lutte contre le terrorisme, la cybersécurité…au centre des entretiens entre le ministre de l’Intérieur et ses homologues arabes

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, a tenu des entretiens bilatéraux, avec nombre de ses homologues des pays arabes, en marge de la tenue hier, lundi 26 février à Tunis, du Conseil des ministres de l’Intérieur arabe dans sa 41ème session.

Le ministre a ainsi rencontré son homologue syrien, Mohamed Khaled Rahmoun, et a salué la réintégration de la Syrie au sein dudit Conseil.

L’accent a été mis sur l’importance de l’unité des pays arabes face aux menaces terroristes, et la nécessaire coopération dans ce domaine, pour préserver la société arabe des graves retombées de ce fléau.

Lors d’une rencontre avec son homologue égyptien, Mahmoud Taoufik, les discussions se sont articulées autour des relations de coopération, dans les domaines de la formation, et de l’échange des expériences en matière de sécurité cybernétique, de lutte contre le terrorisme et de pensée extrémiste, ainsi que de la consolidation de la coopération bilatérale en vue de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays, rapporte le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

La réunion de la commission sécuritaire mixte prévue dans les délais plus proches au Caire a été, également, évoquée.

Un entretien a eu lieu, par ailleurs, avec le ministre de l’Intérieur djiboutien, Saïd Nouh Hassan, ou ce dernier a exprimé sa volonté de raffermir les relations de coopération bilatérale, notamment dans les domaines de formation et d’échange des expériences, tout en bénéficiant des compétences tunisiennes en matière de police technique et scientifique et de gestion de la lutte contre le terrorisme.

Gnetnews