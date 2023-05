Tunisie : En prévision des saisons estivale et du pèlerinage, le ministre du Transport en visite à l’aéroport de Tunis-Carthage

En prévision de la saison estivale, et de la saison du pèlerinage 2023, le ministre de la Santé, Rabie Majidi, s’est rendu, ce mercredi 24 Mai, en visite à l’aéroport Tunis-Carthage, et à l’aérogare des pèlerins, afin de s’en acquitter de la promptitude de point de vue humain et logistique, et de différentes autres commodités, à l’instar des espaces d’accueil, d’enregistrement, d’embarquement, des services techniques au sol, ainsi que de l’environnement externe…

Le ministre a ordonné de prendre les mesures nécessaires pour améliorer, davantage, la propreté, garantir la fluidité du trafic, et mieux aménager ses espaces, de manière à ce que les prestations rendues, et les opérations techniques et commerciales soient assurées avec l’efficacité requise, en prévision du trafic dense des passagers attendu pour cette saison.

Il a recommandé la nécessité de renforcer la coordination, et la répartition des responsabilités entre les différents intervenants à l’aéroport, et de procéder par anticipation en vue de parer au plus pressé.

Le ministre a exhorté les parties concernées à mobiliser tous les moyens, en vue d’assurer le bon accueil des passagers au départ et à l’arrivée, à les encadrer et les renseigner, tout en assurant les meilleures conditions à nos pèlerins.

Gnetnews