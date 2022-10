Tunisie : En visite Ã  la prison de la Manouba, Jeffal prÃ´ne le recours aux peines de substitution et au bracelet Ã©lectronique

Tunisie : En visite à la prison de la Manouba, Jeffal prône le recours aux peines de substitution et au bracelet électronique

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, a prôné le recours aux peines de substitution, dont le bracelet électronique, en remplacement de la détention, dans le droit fil du programme de réforme engagé par le ministère, selon les standards internationaux.

Lors d’une visite, hier mardi, à la prison des femmes de la Manouba, la ministre a pris connaissance « des conditions d’incarcération des détenues, a discuté avec elles et a écouté leurs préoccupations, une à une, afin de les aider à surmonter certaines difficultés », rapporte le ministère de la Justice dans un communiqué.

La ministre s’est, par ailleurs, enquise des conditions dans lesquelles les repas sont servis, le respect des règles d’hygiène et de conservation des denrées alimentaires et des viandes, ainsi que la disponibilité des produits de consommation de base au sein de cette unité carcérale, recommandant d’accorder un intérêt aux aspects alimentaire et sanitaire.

Leïla Jeffal a salué « les efforts déployés par les cadres et agents de l’établissement pénitentiaire pour prendre en charge les mères en détention, accompagnées de leurs enfants, et s’est rendue à l’espace de la mère et de l’enfant au pénitencier en question ».

Elle s’est, également, enquise de l’adhésion des détenues dans l’espace de formation et d’apprentissage, à l’instar des clubs d’informatique, de la calligraphie, de l’enseignement des adultes, des ateliers de fabrication de pâtisserie, de coiffure, de couture, ainsi que dans les aires de lecture et d’activités sportives.

La ministre a dit l’importance « de préserver les liens entre les détenues et leur famille, à travers une ligne téléphonique externe devant être mise à leur disposition », tout en œuvrant à les aider à bien se préparer à l’insertion dans la société, une fois remises en liberté.

Leïla Jeffal a écouté les principales préoccupations des cadres et agents de la prison civile de la Manouba, promettant de prendre les mesures nécessaires à l’amélioration des conditions de détention au sein des différents unités carcérales et centres de rééducation.

Elle a affirmé « la nécessité d’œuvrer à améliorer le dispositif judiciaire et carcéral dans le cadre d’une approche globale, tenant compte des droits de l’homme ».

Gnetnews