Tunisie : En visite au dÃ©pÃ´t des bus de la charguia, Chakchouk annonce lâ€™acquisition de 300 bus propres

Tunisie : En visite au dépôt des bus de la charguia, Chakchouk annonce l’acquisition de 300 bus propres

Le ministre du Transport et de la Logistique, Moez Chakchouk, a annoncé ce mercredi 15 septembre l’acquisition en vue de 300 nouveaux bus, propres et respectueux de l’environnement de type euro 5 et euro 6 pour consolider le parc de la Transtu.

En visite d’inspection aux entrepôts des bus de la Transtu à la Charguia, où il a donné le coup d’envoi des dessertes matinales, le ministre a affirmé qu’ »il n’y a pas lieu d’investir dans les bus d’occasion en vue d’améliorer une flotte vieillissante », exhortant la Transtu à accélérer l’allocation des financements nécessaires, à la réalisation de cet investissement dans les délais les plus proches.

Chakchouk a, par ailleurs, appelé « à prendre les dispositions nécessaires en vue d’accélérer l’acquisition des équipements de travail et des pièces de rechange, susceptibles d’améliorer l’état du parc ».

Le ministre avait emprunté dès l’aube le bus n’o 27 G dans sa première desserte après le prolongement de son itinéraire sur 2,5 km vers la région de Brerja 2 ; une région reculée du gouvernorat de l’Ariana.

Le ministre s’était rendu hier aux entrepôts du métro léger à Tunis-Marine.

Gnetnews