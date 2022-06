Tunisie : Encore de la chaleur avant-terme, des températures au-dessus des normales saisonnières

La Tunisie connait un mois de juin 2022, particulièrement chaud, avec des températures, nettement au-dessus des niveaux propres à pareille période.

Ce début de semaine ne déroge pas à la règle, avec un mercure qui dépasse, allégrement, les 40°.

L’Institut national de Météorologie (INM) annonce ce lundi 06 juin la poursuite des températures à des niveaux supérieurs aux moyennes saisonnières ; les maximales seront comprises entre 29° et 35° dans les régions côtières, et entre 37 et 42° dans le reste des régions, avec l’apparition du sirocco.

Les températures atteindraient localement les 44°.

Des foyers orageux se formeraient sur les hauteurs l’après-midi, et seraient accompagnés de pluies éparses.

Dans les autres régions, le ciel est peu nuageux.

Les vents seront faibles à modérés ; l’activité maritime est possible, la mer est houleuse au Nord, et peu agitée sur le reste de la côte.

Gnetnews