Tunisie : Abderrazek Kilani appelé à comparaître devant la justice militaire, une manière de « terrifier les opposants », selon Ennahdha

Le mouvement Ennahdha exprime sa solidarité avec l’ex-bâtonnier, Abderrazek Kilani, appelé à comparaître devant la justice militaire pour des chefs d’accusation en lien avec sa profession d’avocat, portant sur son refus de l’enlèvement du député Noureddine Bhiri, et sa séquestration sans appui légal.

Dans un communiqué rendu public hier soir, dimanche 27 février, le mouvement « réitère son refus de l’inféodation de la justice, en déférant les civils devant les tribunaux militaires, et en entraînant la justice militaire dans des affaires politiques ».

Ennahdha considère cette disposition, comme étant « une violation des garanties assurées à l’avocat, par la constitution, les traités internationaux, et le décret-loi régissant le barreau, lesquels le protègent dans l’accomplissement de sa mission ».

Le mouvement dénonce ces politiques visant à terrifier les opposants au coup d’Etat, et à les museler et en appelle aux libres à contrer ce qu’il qualifie de « despotisme rampant sur les champs politiques, économiques et sociaux ».

Abderrazek Kilani a été convoqué à comparaître devant la justice militaire le 02 Mars, pour ce qui est qualifié notamment de « rassemblement qui est de nature à rompre la quiétude générale ».

Gnetnews