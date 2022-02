Tunisie : Ennahdha annonce des poursuites contre Abdelaziz Mzoughi pour « avoir incité à l’usage des armes » à son encontre

Le mouvement Ennahdha annonce ce mercredi 02 février son intention d’engager « des poursuites judiciaires contre Abdelaziz Mzoughi, ayant incité à utiliser les armes, le meurtre et la violence » à son encontre.

Le mouvement dit, dans un communiqué, qu’il lui « fait assumer l’entière responsabilité pénale, sur ce qui pourrait advenir aux dirigeants du parti, et ses partisans en termes d’actes de violence à cause de cette incitation ».

Ennahdha dénonce, avec « fermeté », « le silence de la HAICA envers tous les discours de violence, de haine et d’incitation contre le parti, ses dirigeants et ses partisans dans nombre de programmes télévisés et radiophoniques ».

Le mouvement dit, par ailleurs, « sa gratitude pour tous ceux qui l’ont soutenu, et exprimé leur refus du discours de violence et de haine, et tous ceux qui ont défendu le droit des Tunisiens au vivre ensemble ».

Le mouvement dit son « rejet de la campagne menée à son encontre par les éradicateurs, qui investissent dans la situation politique et économique déplorable dans le pays ».

