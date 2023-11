Tunisie : Ennahdha annonce « des poursuites contre tous ceux qui l’ont accusé d’être derrière l’évasion des terroristes de prison »

Le mouvement Ennahdha a annoncé son intention « d’engager des poursuites judiciaires contre ceux qui l’ont accusé, dans les médias, d’être derrière l’évasion des terroristes de prison ».

« L’évasion ou l’exfiltration des prisonniers traduit la vulnérabilité de la situation sécuritaire », a déclaré, ce lundi 06 novembre, le dirigeant du mouvement, Imed Khemiri, signalant que son mouvement « va poursuivre tous ceux qui l’accusent de ce crime ».

Khemiri a, par ailleurs, accusé le pouvoir « d’avoir pratiqué, tout au long des crises qu’il a traversées, la politique de fuite en avant en s’attaquant à l’opposition », réitérant la demande de son mouvement « à libérer tous les détenus politiques, et affirmant son attachement au droit à l’action politique légale ».

S’agissant des évolutions sur la scène palestinienne, et de l’offensive israélienne contre Gaza, Khemiri a rappelé « la position constante et inchangée de son mouvement envers la cause palestinienne », laquelle considère la résistance comme « un mouvement de libération nationale, pour la défense de ses terres, sa souveraineté, son indépendance, ainsi que son droit à l’autodétermination ».

« La Palestine fait face à une extermination et une déportation, face à un silence et une complicité arabe, régionale et internationale », a-t-il dénoncé.

La cause palestinienne n’est pas objet de surenchères politique et électorale, et n’est pas sujet de division de la scène nationale ; le mouvement Ennahdha soutient toute initiative dans l’intérêt du peuple palestinien et de la cause palestinienne, a-t-il affirmé.

Gnetnews