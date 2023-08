Tunisie : Ennahdha annonce la tenue de son 11ème congrès fin octobre 2023

Le mouvement Ennahdha annonce « la tenue de son 11ème congrès, à la fin du mois d’octobre 2023, en attachement à une vie politique responsable, et en vue de procéder à une évaluation sérieuse de sa contribution à la gestion de la décennie de transition démocratique, et d’exprimer sa volonté de renouveler son offre politique, et son futur programme national ».

Dans un communiqué paru hier, au lendemain de la réunion de son bureau exécutif, le mouvement considère que « le changement du chef du gouvernement, n’est autre qu’une tentative de fuite en avant, en l’absence d’un programme de réforme clair objet d’unanimité de toutes les parties, en vue de sauver le pays des dangers qui le guettent ».

Le parti met en garde contre « la dégradation de la situation socio-économique, avec le blocage des moteurs de développement et d’investissement, et la hausse du taux de pauvreté et du chômage ».

Ennahdha dénonce « les conditions des prisonniers politiques, lesquels sont privés de rencontrer leur famille, d’une manière directe », suite à ce qu’il qualifie « d’instructions orales en contradiction avec les décisions de la justice, outre la situation de nombre d’entre eux qui souffrent de maladies graves et chroniques ».

Gnetnews