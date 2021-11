Tunisie : Ennahdha appelle à des élections générales anticipées

Le mouvement Ennahdha appelle ce vendredi 26 novembre au « respect de la constitution et à des élections générales anticipées ».

Dans un communiqué paru à l’issue de la tenue de son bureau exécutif, le mercredi 24 novembre 2021, le mouvement constate « la dégradation générale depuis le putsch de juillet dernier, et avertit contre la gravité de l’effondrement du pays, du fait de la dérive du pouvoir, et l’acheminement vers l’enfermement et l’accaparement ».

Ennahdha pointe « la grave décision prise par le président d’annuler le ministère des Affaires locales, en le rattachant au ministère de l’Intérieur, et ce que cela comporte en termes de suspension du chapitre 07 de la Constitution, et de forte centralisation du pouvoir et de despotisme. »

Ennahdha appelle « à mettre un terme à cette grave démarche et ce à travers le respect de la constitution au lieu de sa suspension et son remplacement par le décret-loi n’o 117, et la récupération par le pouvoir législatif de son rôle en termes de législation et de contrôle ».

Le mouvement réclame « un gouvernement pleinement légal, avec des priorités économiques et sociales, à même de mener les réformes urgentes en collaboration avec les partenaires sociaux ». Il appelle au respect du principe de décentralisation.

Le mouvement relève, en préambule, « le changement de l’humeur populaire, par rapport à ce qui a été le cas au mois de juillet, après que le peuple se soit rendu compte des limites de ce que porte Kaïs Saïed, la gravité de ses politiques pour l’unité nationale et la paix civile, ainsi que pour la situation économique et sociale, et les relations internationales de la Tunisie ».

Le mouvement estime que « le président s’est avéré incapable de gérer les affaires du pays », déplorant qu’ »il ait revenu sur ses promesses et qu’il s’obstine à s’attacher au pouvoir personnel ».

Gnetnews