Tunisie : Ennahdha appelle à éclairer l’opinion publique sur l’incident de la lettre suspecte

Le mouvement Ennahdha exprime ce lundi 01er février « sa totale solidarité avec le président de la république, suite à l’incident de la lettre suspecte, et souhaite un prompt rétablissement à la ministre directrice du cabinet présidentiel ».

Dans un communiqué rendu public en ce début d’après-midi, au lendemain de la tenue, hier dimanche de la réunion de son bureau exécutif, le mouvement appelle à « la poursuite de l’enquête à ce sujet, et à éclairer, officiellement, l’opinion publique sur tous ses détails ».

Le BE d’Ennahdha remercie les députés ayant voté pour le remaniement ministériel, visant « à conférer plus d’efficience à l’action gouvernementale, en ces circonstances sociales, et sanitaires exceptionnelles ».

« Il est important que toutes les institutions de l’Etat coopèrent pour atteindre cet objectif », souligne-t-il.

Le mouvement affirme son soutien « à toutes les initiatives sociales et politiques visant à désamorcer les tensions, à unir les Tunisiens et à les rassurer sur leur avenir ».

Ennahdha dénonce « les agressions contre les agents de sécurité ayant marqué une manifestation à l’avenue Habib Bourguiba, salue les politiques sécuritaires respectueuses des droits et libertés, et appelle à les consolider dans le cadre du respect mutuel entre les citoyens et les sécuritaires ».

