Tunisie : Ennahdha appelle Ã  l’annulation du 2Ã¨me tour des lÃ©gislatives

Tunisie : Ennahdha appelle à l’annulation du 2ème tour des législatives

Le mouvement Ennahdha qualifie de « décisive », « la position du peuple tunisien, refusant de participer à la mascarade des élections, étant dénuées de légalité, d’enjeu ou de perspective », outre « l’état d’abattement et de désespoir que vivent les Tunisiens, du fait de la baisse du pouvoir d’achat, de la hausse des prix, de la pénurie des produits vitaux et de la propagation du chômage ».

Dans un communiqué rendu public hier soir, dimanche, au lendemain des législatives du 17 décembre ayant enregistré un taux de participation de 8,8 %, le mouvement considère « le boycott de ce processus absurde par plus de 90 % des citoyens, comme étant un retrait de confiance de Kaïs Saïed, de son régime et son projet anarchique, fondé sur le pouvoir individuel, et l’autoritarisme ».

Le mouvement appelle « Kaïs Saïed ayant perdu sa légalité depuis son coup d’Etat de juillet 2021 à partir, afin de permettre au pays de sortir le tunnel dans lequel, il l’a mis ».

Ennahdha considère, par ailleurs, « ces élections factices, ainsi que ce qu’il en a émané, comme étant dénuées de légalité », et appelle « à mettre un terme à ce processus absurde et à annuler le deuxième tour. »

Le parti dénonce « les propos de Farrouk Bouaskar pour les accusations qu’il a dirigées aux anciennes élections, dont il était membre de l’instance, et pour avoir, ainsi, sali des millions de Tunisiens en les accusant de corruption », pointant « un argument de celui qui n’en a aucun, et qui s’acharne à blanchir le putsch par tous les moyens ».

Ennahdha qui fait partie, du front de salut national inscrit dans une opposition frontale à Kaïs Saïed, en appelle à « toutes les forces vives, pour se concerter et parvenir à un accord rapide autour d’une alternative démocratique fidèle à la révolution et ses objectifs ».

