Tunisie : Ennahdha appelle à une participation massive à la marche de demain, samedi 27 février

Le mouvement Ennahdha appelle ses militants, partisans et l’ensemble des Tunisiens à « une participation massive à la marche de demain, samedi 27 février 2021, afin qu’elle soit un message aux différentes parties politiques et sociales quant à la nécessité du dialogue, et du renforcement des attributs de l’unité nationale et de la pratique démocratique. »

Dans un communiqué rendu public hier, jeudi 25 février, à l’issue de la réunion de son bureau exécutif, Ennahdha considère la large réponse à cette marche, comme « un appel à tous les libres, et les sages du pays, ses organisations et ses partis, pour faire valoir le sens de responsabilité et l’action commune afin de surmonter la crise politique dans laquelle le pays est enlisé ».

Cette manifestation vise « à parachever l’installation des institutions constitutionnelles de l’Etat, à s’attacher aux valeurs de la révolution, et à persévérer pour faire réussir la transition démocratique », souligne le mouvement.

Le Bureau exécutif d’Ennahdha salue l’initiative du président de l’Assemblée « en vue de parvenir à une solution à la crise politique en Tunisie, à travers notamment une réunion tripartite entre les trois présidents ».

Le mouvement se dit être ouvert à « toutes les initiatives du dialogue constructif, visant à régler la crise politique, et à renforcer l’efficience de l’action du gouvernement et de toutes les institutions de l’Etat ».

Ennahdha se dit préoccupé par la poursuite de la dégradation de la note souveraine de la Tunisie, ce qui « complique la mobilisation des ressources financières extérieures dont le budget de l’Etat a besoin, et approfondit les risques économiques et sociaux dans le pays », prônant « des mesures à même d’arrêter l’hémorragie de l’économie nationale ».

Gnetnews