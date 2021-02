Tunisie : Ennahdha appelle au parachÃ¨vement du remaniement ministÃ©riel, et Ã  lâ€™entrÃ©e en fonction des ministres

Tunisie : Ennahdha appelle au parachèvement du remaniement ministériel, et à l’entrée en fonction des ministres

Le mouvement Ennahdha exprime son soutien au gouvernement et « appelle à parachever le processus du remaniement ministériel, et à permettre aux ministres de prendre leurs fonctions, en vue de faire face aux défis et difficultés dans le pays, de relancer l’activité économique, de régler les problèmes sociaux, de gagner la bataille contre l’épidémie, de bien mener les négociations avec les institutions financières internationales et de reconquérir la confiance des partenaires économiques du pays ».

Dans un communiqué rendu public hier soir, au lendemain la tenue de la réunion de son bureau exécutif, le mouvement relativement majoritaire à l’Assemblée et qui fait partie de la ceinture politique du gouvernement, « salue les efforts du gouvernement et ses actions constantes pour contrer la pandémie du Coronavirus, mobiliser les ressources financières et se concerter avec l’organisation syndicale afin de parvenir aux solutions idoines aux tensions sociales qui secouent plusieurs secteurs ».

Le bureau exécutif d’Ennahdha appelle au « respect des différentes institutions de l’Etat et leur complémentarité au service de l’intérêt national ». Il dénonce « les plans visant à troubler l’action parlementaire à travers des campagnes tendancieuses, et le chahut que certaines parties hostiles à la liberté et la démocratie, ont coutume à provoquer ».

Il en appelle « aux sages et démocrates au sein de cette institution pour persévérer dans l’accomplissement de leur devoir, en vue de parachever l’installation des instances constitutionnelles, de s’accorder sur les mécanismes à même d’organiser le bon déroulement des travaux des plénières, et de mettre un terme à toutes les formes d’anarchie ».

Ennahdha considère que la Tunisie a besoin « d’un dialogue national fédérateur dont le but est de fixer les grandes orientations, et les priorités économiques et sociales, de désamorcer la tension politique et sociale, et de rassembler les Tunisiens ».

Le BE du mouvement réitère son soutien à l’initiative du dialogue de l’UGTT, ainsi que celles d’autres composantes politiques et personnalités nationales.

Gnetnews