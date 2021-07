Tunisie : Ennahdha appelle Kaïs Saïed à revenir sur les mesures exceptionnelles, et à la reprise des travaux de l’Assemblée

Le mouvement Ennahdha appelle le président de la république à revenir sur les mesures exceptionnelles, annoncées dimanche, est les considère comme étant « inconstitutionnelles et représentent un coup d’Etat contre la constitution et les institutions », notamment pour ce qui est de la suspension de l’activité parlementaire, et de la monopolisation de tous les pouvoirs, sans contrôle constitutionnel, ce qui fait l’unanimité de tous les partis, organisations et les spécialistes en la matière.

Dans un communiqué rendu public ce mardi 27 juillet, au lendemain de sa réunion d’urgence, le bureau exécutif d’Ennahdha appelle le chef de l’Etat « à traiter les difficultés et les défis dont souffre le pays, dans un cadre constitutionnel et légal, qui soit adapté au choix démocratique, avec la nécessité de la reprise des travaux de l’Assemblée, comme pouvoir originel, démocratiquement élu. »

Le BE d’Ennahdha appelle les milieux politiques et civils à intensifier les concertations sur les dernières évolutions survenues dans le pays, en préservation des acquis démocratiques, et à revenir dans les délais les plus proches, à une situation constitutionnelle, et un fonctionnement normal et légal des institutions et rouages de l’Etat ».

Le mouvement met en garde contre « les discours de violence, de vengeance et d’exclusion sur le tissu social national », pouvant « ouvrir sur des affres dont le pays se passe volontiers », réclamant des poursuites judiciaires contre leurs auteurs.

Ennahdha salue les institutions militaire et sécuritaire, qui veillent sur la sécurité et l’inviolabilité du pays, et sont le symbole de son unité et sa souveraineté, et réitère son appel à leur épargner les tiraillements et querelles politiques.

