Tunisie : Ennahdha boycottera le référendum et les législatives (Ghannouchi)

Le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, a annoncé hier, dimanche 05 Juin, à Sfax que son mouvement allait boycotter le référendum du 25 Juillet et les élections législatives du 17 décembre 2022, les considérant, comme étant « nuls et non-avenus ».

Dans une déclaration médiatique avant le démarrage du meeting organisé à l’occasion du 41ème anniversaire de la fondation d’Ennahdha, il a indiqué que « l’action allait se poursuivre avec les partenaires du mouvement, en vue de faire tomber le coup d’Etat, et tous les décrets lois qui en ont découlé, et ce à travers la volonté populaire ».

« La principale mission nationale consiste, aujourd’hui, à débarrasser la Tunisie du coup d’Etat, et à la faire revenir à la constitution et à l’Etat de droit et des institutions », a-t-il souligné.

Et de poursuivre : « Le président de la République ne croit pas aux institutions de l’Etat, et à la séparation des pouvoirs ; l’atteinte criante et barbare dont a fait l’objet, dernièrement, le pouvoir judiciaire, est une violation contre l’Etat droit, à travers laquelle, l’on cherche à instituer un pouvoir dictatorial et despotique ».

Selon ses dires, « le but d’attenter au pouvoir judiciaire est de s’attaquer au mouvement Ennahdha, de l’exclure du paysage politique, de le mette dans le box des accusés, et de le classer dans la catégorie du terrorisme et de la corruption, après avoir échoué à le concurrencer politiquement ».

Gnetnews