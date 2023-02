Tunisie : Ennahdha condamne « la falsification présumée » dans l’affaire de Larayedh et en réclame la libération immédiate

« Le mouvement Ennahdha dénonce, avec fermeté, les supçons de falsification dont les dessous ont été révélés par le comité de défense dans l’affaire de son vice-président et ancien chef du gouvernement, Ali Larayedh, demande l’ouverture d ‘une enquête sérieuse, et réclame sa libération immédiate, ainsi que l’arrêt des procès militaires contre les civils ».

Dans un communiqué rendu public, hier soir, dans la foulée de la réunion de son bureau exécutif, mercredi 01er février, sous la présidence de Rached Ghannouchi, le mouvement affirme que « le boycott de près de 90 % des citoyens de la mascarade des élections législatives ne pourrait être lu, qu’en tant que message populaire clair et manifeste, de la fin de la légalité et de la légitimité du dispositif putschiste de Kaïs Saïed ».

« La tentative de berner le peuple, et d’imputer l’échec cinglant du pouvoir du coup d’Etat à l’image du parlement légal, outre le fait que c’est une reconnaissance du caractère factice de la future assemblée illégale, est une tentative désespérante, de couvrir l’incapacité de gérer les affaires du pays, et de dilapider l’argent public, loin des priorités et des revendications socio-économiques du citoyen tunisien », souligne-t-il.

Ennahdha condamne « le discours d’accusation de traitrise, de menace des opposants politiques et la poursuite de la tentative d’inféoder la justice pour leur liquidation, tout en imposant une tutelle sécuritaire sur le pouvoir judiciaire ».

Le mouvement dénonce « les tentatives du pouvoir du coup d’Etat d’entrainer les forces militaires et sécuritaires, dans les différends et conflits politiques, appelant à s’en tenir aux valeurs de la police républicaine, et aux fondements de l’Etat civil et démocratique ».

Le parti dénonce « la criminalisation du droit syndical, et celui de la manifestation pacifique, appelant à cesser d’opter pour la politique de fuite en avant, au lieu de faire face aux problèmes, crises réelles et revendications populaires ».

Gnetnews