Tunisie : Samir Dillou fait état de « falsification » dans l’affaire de Ali Larayedh

L’avocat et activiste politique, Samir Dilou, a fait état, ce mercredi 01er février, « de falsification » dans l’affaire de Ali Larayedh, annonçant qu’ »un recours en falsification a été intenté ».

Lors d’une conférence de presse du comite de défense de Ali Larayadh, incarcéré pour l’affaire du tasfir (expédition vers les foyers de tension), l’avocat a indiqué que « le dossier de Larayedh est dénué d’éléments factuels, et la plainte qui en est à l’origine est fondée sur des informations glanées sur Facebook ».

Il a ajouté qu’il était reproché à Ali Larayedh, « l’entrée des prédicateurs rigoristes malgré des dispositions frontalières antérieures », signalant que « le comité de défense a trouvé des choses choquantes ».

Il a déclaré que « la brigade sécuritaire avait affronté Ali Larayedh, le 15 juillet 2022, par un rapport oral, en présence de ses avocats, alors qu’il y a des correspondances de la direction des frontières et des étrangers, l’une datant de mai 2022, et l’autre de juillet 2022, qui étaient dissimulées sciemment, et par mauvaise foi », selon ses dires.

« Entre le rapport oral, le PV sur la base duquel le mandat de dépôt a été émis, et la réponse de la direction des frontières et des étrangers, il y a des infos contradictoires. Le rapport oral est falsifié et renferme des données erronées et mensongères », a-t-il souligné.

L’avocat a, auparavant, indiqué que « des condamnés dans des affaires terroristes ont été appelés comme témoins dans cette affaire ».

« Ces derniers ont adressé des accusations à de nombreuses parties politique et non seulement Ennahdha. L’un a accusé un membre de Nida tounes d’avoir distribué de l’argent pour financer le Tasfir (expédition vers les zones de conflit), alors que l’autre a dit qu’Ennahdha avait planifié le tasfir en coordination avec Ansar al-Charia pour vider le pays de ses jeunes et pouvoir gouverner à son aise ».

L’avocat a encore, indiqué, que les accusés dans cette affaire sont « un ancien président de la république, un ex-chef du gouvernement et ancien ministre de l’Intérieur, un ex-ministre de la Justice, un ancien ministre des Affaires religieuses, de hauts cadres du ministère de l’Intérieur et des avocats. »

