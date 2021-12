Tunisie : Peine de prison contre Marzouki, Ennahdha en appelle aux « magistrats honorables »

Le mouvement Ennahdha condamne, avec fermeté, le jugement inique condamnant, l’ancien président, Moncef Marzouki, de 04 ans de prison ferme, le considérant comme « une inauguration de procès politiques pour ceux qui rejettent le coup d’Etat contre la constitution et la légalité ».

Le mouvement perçoit dans ce verdict « une incarnation vivante, du danger de l’accaparement des pouvoirs entre les mains du président de la république, qui n’a eu de cesse d’exercer des pressions, sur la justice en vue de l’inféoder, et de liquider ainsi ses adversaires politiques, après leur diabolisation et l’incitation contre eux ».

Le mouvement appelle « tous les magistrats honorables et les milieux politiques et civils à contrer, avec force, cette démarche servant le pouvoir de despotisme, et faisant revenir le pouvoir judiciaire à l’époque des instructions et de la vassalisation par le pouvoir exécutif, et attente au principe de l’indépendance de la justice en profondeur ».

Ennahdha rappelle « ses mises en garde récurrentes contre cette démarche et sa gravité, pour la liberté et l’expérience démocratique naissante ».

L’ancien président, Moncef Marzouki, qui avait été condamné à 4 ans de prison ferme, a annoncé hier son intention d’entamer une grève de la faim, avec des personnalités du mouvement citoyens contre le coup d’Etat.

Gnetnews