Tunisie : Ennahdha condamne « l’enlèvement » de Bhiri, Akremi et Boutar

Le mouvement Ennahdha condamne, avec fermeté, ce qu’il qualifie « d’enlèvement des opposants par le pouvoir de Kaïs Saïed », exprimant sa « solidarité avec Noureddine Bhiri, Lazher Akremi, et Noureddine Boutar« , et réclamant « la remise en liberté de tous les opposants en dehors du cadre de la loi ».

« Une irruption avait été faite, lundi 23 janvier 2023, au domicile du vice-président d’Ennahdha, et ancien ministre de la Justice, Noureddine Bhiri, qui a été enlevé et conduit vers une destination inconnue », rapporte Ennahdha dans un communiqué, signalant que « son épouse et ses enfants ont été violentés ».

Le mouvement fait état de « l’enlèvement, simultanément et de la même manière, de l’avocat et activiste politique, Lazhar Lakremi, et du Directeur de Mosaïque, Noureddine Boutar ».

Le mouvement considère que « les abus du pouvoir du coup d’Etat contre les symboles de l’opposition et de toute voix libre parmi les syndicalistes, journalistes, intellectuels, hommes d’affaires, activistes politiques et autres est une preuve de son impuissance à faire face aux crises ».

Ennahdha affirme sa « résistance à faire face à cette absurdité méthodique », et exprime « ses dispositions aux sacrifices en vue de sauver le pays de la catastrophe survenue après le coup d’Etat du 25 juillet », selon ses termes.

