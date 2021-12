Tunisie : « Des agents en civil ont enlevé Nourredine Bhiri et l’ont conduit vers une destination inconnue » (Ennahdha)

Le mouvement Ennahdha annonce ce vendredi 31 décembre « l’enlèvement du député de l’Assemblée, Nourredine Bhiri, par des agents en civil », « il a été conduit vers une destination inconnue ».

Dans un communiqué rendu public sur sa page officielle, le mouvement indique que « l’épouse de Noureddine Bhiri, l’avocate Saïda Akremi, qui l’accompagnait était violentée » pendant ce qu’il qualifie de « kidnapping ».

Le mouvement condamne, avec fermeté, « ce précédent grave qui augure de l’entrée du pays dans le tunnel du despotisme, et de la liquidation des adversaires politiques, en dehors du cadre de la loi de la part du dispositif du coup d’Etat ». Et cela, ajoute-t-il, « après son échec en matière de gestion des affaires, et son incapacité à réaliser des promesses fallacieuses ».

Ennahdha évoque « une affaire fictive » qui vise à détourner l’attention de l’opinion publique, après la parution de la loi des finances 2022 « ayant alourdi les charges des citoyens par la fiscalité et les impôts ».

Samir Dilou et Riadh Chaïbi avaient annoncé, auparavant, l’enlèvement de Noureddine Bhiri par des agents en civil.

Gnetnews