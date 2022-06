Tunisie : Ennahdha dénonce la révocation des magistrats, et avertit le pouvoir de viser Ghannouchi

Ennahdha dénonce, avec fermeté, ce vendredi 03 Juin, « la politique de dénigrement et de terreur envers les magistrats, la révocation de 57 parmi eux, en dehors des de la loi et de la constitution, l’amendement du décret-loi inhérent au Conseil supérieur provisoire de la Magistrature pour faire passer cette décision, ce qui constitue un nouveau pas pour avoir la mainmise sur la magistrature, en finir avec l’indépendance du pouvoir judiciaire, et l’instrumentaliser en vue de s’attaquer aux opposants au coup d’Etat, restreindre la liberté et asseoir le pouvoir personnel ».

Dans un communiqué paru au lendemain de la réunion de son bureau exécutif, le mouvement met en garde contre « la volonté du coup d’Etat de viser le président du parlement et du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, ainsi que les députés et les opposants politiques, à travers une magistrature fonctionnelle dépourvue des conditions du procès équitable »

Ennahdha salue « les positions rejetant la participation au dialogue factice, dénué de toute crédibilité et visant à conférer une fausse légalité au coup d’Etat contre la constitution, à torpiller les institutions démocratiques de l’Etat, à isoler le pays, et à répandre un climat d’abattement et de guerre intestine ».

Le mouvement affirme « l’ancienneté des relations extérieures de la Tunisie, et dénonce l’instrumentalisation du pouvoir du coup d’Etat du slogan de la souveraineté nationale, pour salir les opposants, et menacer les intérêts conjoints de notre pays avec les pays frères et amis. »

Gnetnews