Tunisie : Ennahdha exprime sa « profonde préoccupation envers la poursuite de la fermeture de son siège central »

Ennahdha exprime, ce jeudi 04 Mai, sa « profonde préoccupation envers la poursuite de la fermeture de son siège central, sa mise sous-séquestre à une date indéfinie, en empêchant les administratifs de reprendre leur travail, ce qui les met dans des conditions sociales déplorables, nuit à leurs engagements familiaux, et les engagements du parti envers les caisses sociales ».

Le mouvement proteste, dans un communiqué, contre « les restrictions aux libertés d’organisation, et d’activités partisanes, en interdisant les réunions à l’intérieur de ses sièges régionaux, et s’attache au droit du parti, à l’activité, et à l’encadrement de ses adhérents, comme le stipule la loi régissant les partis ».

Le mouvement rappelle que « l’arrestation du président du mouvement, Rached Ghannouchi, en lui intentant un procès pour la liberté d’opinion et d’expression, et les opposants avant lui, ne fera qu’exacerber la crise asphyxiante dans le pays, et ne contribuera pas à régler les problèmes réels des Tunisiens, qui souffrent d’une dégradation économique, d’une grave tension sociale et de conditions de vie difficiles ».

Le mouvement se dit « solidaire de tous les prisonniers politiques, et en réclame la remise en liberté, sans discrimination, dans l’attente de les juger, dans un procès équitable, où toutes les conditions de défense, de respect de la loi et d’indépendance de la justice, sont respectées ».

Gnetnews