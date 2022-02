Tunisie : Ennahdha lance un appel à manifester dimanche 06 février

Le mouvement Ennahdha lance un appel à manifester, dimanche 06 février, « dans la rue de la révolution », « en solidarité avec Noureddine Bhiri, et tous ceux qui sont séquestrés, et en rejet des violations contre les droits et les libertés depuis le coup d’Etat contre la constitution ».

Dans un communiqué rendu public à l’issue de la tenue de la réunion périodique de son bureau exécutif, Ennahadha réitère sa demande pour « la libération immédiate de Noureddine Bhiri, 33 jours après son enlèvement et sa disparition forcée, et fait assumer la responsabilité de sa sécurité au président de la république, et au ministre de l’Intérieur ».

Le mouvement fait assumer, par ailleurs, « l’entière responsabilité au pouvoir en place, de la dégradation des conditions de vie, de l’indifférence quant à contrer la vague des augmentations des prix, du manque flagrant dans les produits de base, du retard du versement des salaires dans les secteur public et de l’absence totale de gouvernance ».

Ennahdha dénonce, avec fermeté, « les tentatives du pouvoir en place d’instaurer un pouvoir personnel, tout en esquivant la responsabilité de la dégradation de la situation économique et sociale, en approfondissant la crise politique, et en cherchant un subterfuge pour justifier son incapacité à gérer les affaires du pays, et son échec à tenir les promesses de sauvetage, malgré la suppression de l’Assemblée, la suspension de la constitution et la monopolisation de tous les pouvoirs ».

Le mouvement appelle « à mettre un terme à l’état d’exception, à reprendre la vie démocratique dans le cadre d’une légalité constitutionnelle, et à ouvrir un dialogue nationale global, permettant une stabilité politique et gouvernementale, en vue de mettre en place des alternatives économiques, à même de sauver le pays du spectre de la banqueroute, et lui éviter le risque de l’implosion sociale ».

