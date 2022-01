Tunisie : Ennahdha met en garde contre « un plan pour préparer l’opinion à la mort de Noureddine Bhiri »

Ennahdha affirme ce lundi 17 janvier que « le député et ancien ministre de la Justice, Noureddine Bhiri, n’a rien à voir avec l’affaire d’octroi des autorisations de taxi, qui relève des prérogatives d’une commission administrative du gouvernorat ».

Le mouvement met en garde, dans un communiqué, contre « la tentative d’entrainer Bhiri dans l’affaire de suicide de l’un des cadres sécuritaires ».

Le parti qui appelle à « la clarification du ministère de l’Intérieur », exprime sa crainte envers « un plan pour préparer l’opinion à la mort de Noureddine Bhiri ».

Il réitère, par ailleurs, sa demande « de remettre en liberté Bhiri immédiatement, et de juger ceux qui sont à l’origine de dénigrement et d’incitation à son encontre ».

Ennahdha dit, en prélude, « suivre avec consternation la poursuite des campagnes d’incitation le visant ainsi que ses dirigeants et partisans, et dit son attachement à son droit d’engager des poursuites contre les personnes impliquées dans ces agressions et mensonges ». Comme il appelle les autorités judiciaires « à trancher, rapidement, les affaires intentées contre ceux qui l’ont accusé à tort ».

Gnetnews