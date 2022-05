Tunisie : Ennahdha pointe l’obstination du pouvoir « à démanteler les institutions de l’Etat »

Le mouvement Ennahdha condamne l’obstination de ce qu’il qualifie de « pouvoir de coup d’Etat, à poursuivre l’atteinte à la révolution et ses acquis, et son opiniâtreté à démanteler les institutions de l’Etat, en promettant un pouvoir autoritariste », en imposant « des choix unilatéraux », et « en fermant la porte au dialogue sérieux et responsable avec les différentes parties ».

Dans un communiqué paru à l’issue de la tenue de la réunion de son bureau exécutif, le mouvement « attire l’attention sur l’absence des affaires nationales brûlantes du discours du pouvoir du coup d’Etat, la détérioration enregistrée de tous les secteurs publics, la dégradation du pouvoir d’achat, et la hausse des taux de pauvreté et de chômage ». Outre « l’isolement politique dans lequel se trouve le pays, et la faiblesse de son action en matière d’affaires régionales et internationales, ce qui en expose les intérêts supérieurs à divers risques économiques et sociaux ».

Le BE d’Ennahdha enregistre « l’échec des initiatives du dialogue parachuté, reposant sur l’exclusion », comme il valorise « les positions responsables rejetant la participation formelle à un dialogue dont les résultats sont connus d’avance ».

Le mouvement affirme sa confiance dans « la capacité des Tunisiens à surmonter cette crise et à résister devant les choix populistes improvisés ».

Il réitère son refus « d’impliquer la justice militaire dans le procès des civils et dans les tentatives d’instrumentalisation des appareils de justice et de la magistrature, pour imposer des restrictions aux opposants politiques ».

Le mouvement qui valorise la coexistence entre les religions, et le respect des rites religieux, refuse que « la saison d’el-Ghriba soit utilisée pour faire passer des formes de normalisation ».

Gnetnews