Tunisie : Ennahdha rÃ©clame la formation dâ€™un gouvernement politique fort

Tunisie : Ennahdha réclame la formation d’un gouvernement politique fort

Le Conseil consultatif du mouvement Ennahdha appelle à « la formation d’un gouvernement politique fort à la prochaine période, qui soit en mesure de faire face aux affaires de l’heure, et d’assumer sa responsabilité devant le peuple ».

Dans un communiqué rendu public ce lundi 05 juillet, au lendemain de la tenue de sa 50ème édition, Majless el-Choura, instance suprême d’Ennahdha, affirme « la nécessité de parachever l’installation de la Cour Constitutionnelle, comme prélude au règlement des problèmes politiques et juridiques ».

L’organe décisionnaire d’Ennahdha appelle « à passer à une vitesse supérieure en matière de lutte contre l’épidémie », exhortant le gouvernement « à changer sa stratégie d’action sur le terrain ».

Il prône « la solidarité et la coopération entre les institutions de l’Etat dans la guerre contre l’épidémie, de manière à parvenir à l’unité nationale dans un climat d’apaisement politique et social, en faisant valoir le langage du dialogue, et à reporter les différends ».

Majless el-Choura appelle « à discuter les points de discorde, dans le cadre du respect des symboles nationaux, des institutions de l’Etat, et des exigences de la coexistence entre Tunisiens ».

Il appelle également « à traiter les répercussions économiques et sociales négatives de la pandémie et à soutenir les catégories touchées, parmi les employés, chefs d’entreprises…et à préserver le pouvoir d’achat ».

Gnetnews