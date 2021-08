Tunisie : Ennahdha rÃ©fute la signature dâ€™un contrat de lobbying aux Etats-Unis

Tunisie : Ennahdha réfute la signature d’un contrat de lobbying aux Etats-Unis

Le mouvement Ennahdha indique ce vendredi 06 Août « n’avoir signé aucun contrat avec n’importe quelle institution étrangère, ni par l’intermédiaire de son représentant légal, ni par le biais de ses institutions et dirigeants ».

Réagissant dans un communiqué à l’information relayée sur la signature d’un contrat de lobbying aux Etats-Unis, Ennahdha dit « ne pas avoir procédé à des virements à l’étranger, et n’a pas reçu des transferts financiers ou des financements de l’étranger ».

Le mouvement dit « obéir aux dispositions de la loi tunisienne », et ses « comptes et contrats sont contrôlés par la Cour des comptes ».

Il dit « assumer uniquement la responsabilité des décisions et engagements de ses institutions et dirigeants, et n’assume aucune autre responsabilité en dehors de cela ».

