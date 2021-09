Tunisie : Ennahdha rejette le recours aux dispositions transitoires, et l’obstination de Saïed d’abroger la constitution

Ennahdha considère « l’annonce du président de la république de son intention de décréter des dispositions transitoires, d’une manière unilatérale, comme étant une orientation grave et une obstination à abroger la constitution qui est la source de toutes légitimités. »

Dans un communiqué rendu public hier soir, au lendemain de la tenue de son bureau exécutif suite au discours du président de la république à Sidi Bouzid, Ennahdha considère que « la sortie de la situation grave dans le pays, requiert les efforts de toutes les forces politiques et sociales, en vue de parvenir à des solutions participatives, surmonter la crise, et instaurer la stabilité comme condition essentielle à l’amélioration de la situation économique et sociale ».

Le mouvement dit refuser la voie menant à la division des Tunisiens, et au rabaissement des contradicteurs, et se dit fier de la révolution du 17 décembre – 14 janvier, dont le point de départ était la ville militante de Sidi Bouzid, et qui a fait tomber un régime dictatorial.

Le parti appelle « au respect absolu des droits de l’homme et des libertés individuelles et publiques, et à mettre un terme aux atteintes au droit de voyage, et à la liberté d’expression ».

Il réclame, par ailleurs, « la nécessité de respecter la constitution, de lever la suspension sur l’Assemblée, et d’accélérer la formation d’un gouvernement à même de plancher sur un programme de sauvetage de la situation financière, économique et sociale, et de poursuivre la guerre contre le Covid-19 ».

Gnetnews